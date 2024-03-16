Çanakkale’deki göçmen faciasında 2. gün! Takviye ekipler de arama çalışmalarına katıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarındaki bot faciası dün saat 08.07'de meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden lastik yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı.
Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak, durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmasına başlandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 2 kişi sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'na getirilen cansız bedenler Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi morglarına kaldırıldı. Bugün ise ekipler arama-kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Balıkesir, Bursa başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara katılan TCSG Güven Gemisi'nde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve TCSG Güven Gemisi Komutanı Kıdemli Binbaşı Rüstem Altundaş ile arama kurtarma faaliyetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda arama kurtarma faaliyetlerinde gelinen son durum ve bundan sonraki arama kurtarma çalışmalarında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.Devletin tüm imkanları arama-kurtarma çalışmalarına seferber olduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş "En kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyorum" dedi.