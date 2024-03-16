Çanakkale’deki göçmen faciasında 2. gün! Takviye ekipler de arama çalışmalarına katıldı

Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak, durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmasına başlandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 2 kişi sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.