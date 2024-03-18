Bir destandır Çanakkale

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren savaş, 9 Ocak 1916'da zaferle sona erdi. Cephaneliğimize isabet eden top mermisiyle on bir ton barut havaya uçtu, subay ve erlerimiz şehit düştü, İngiliz Donanma Komutanı Amiral Carden Çanakkale önlerinde gösteriler yaptı, düşman denizaltıları boğazı geçmeye kalktılar. 24 Kasım 1914 günü bir Fransız denizaltısı Boğaz'da görüldü. Bu denizaltıyı gören topçularımız düşman üstüne ateş yağdırmaya başladı. 2 Aralık günü İngiliz denizaltısı da bir deneme yaptı. Yedi yüz elli metre ilerde bulunan Mesudiye zırhlısına torpil atarak bu gemimizi batırdı. Zırhlımızda bulunan subaylardan 10'u ve erlerimizden 24'ü şehit düştü.

DÜŞMANLAR BOCALADI

19 Şubat 1915: Düşman savaş gemileri öğleye kadar uzun menzilli bir bombardımana girişti. Tabyalarımız düşman gemilerine karşılık verdi. İtilaf devletleri amacına ulaşamayınca gemileri komuta eden Amiral Carden görevden alındı. Yerine Robeck atandı. Yeni komutan yakında İstanbul'da olacağını Londra'ya bildirdi. Bu arada Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Cevat Çobanlı 17/18 Mart gecesi Boğaz'a mayın hattı döşenmesi emrini verdi. Binbaşı Nazmi Bey, Nusret Mayın gemisi ile o gece yirmi altı mayın, Boğaz'a on birinci hat olarak döşedi. Boğaz'daki mayın sayısı on bir hat olarak 400'ü aşmıştı.18 Mart 1915: İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan en büyük deniz gücü, üç filo olarak Çanakkale Boğazı'na girdi. İngiliz ve Fransızlar zayıf Türk savunmasını kolayca susturarak Boğaz'ı geçeceklerini umuyorlardı. Bu güvenle 18 Mart 1915 günü düşman savaş gemileri şiddetli bir ateşe başladılar. Rumeli Mecidiyesiyle merkez bataryaları şiddetli bir ateşe tutuldu. Dardanos tabyamız saldırılara karşı koydu. Bu arada Mesudiye ve Hamidiye de yardıma koştu. Düşman gemilerine göz açtırılmıyordu.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Bombardıman sırasında Türk tabyaları büyük zarar gördü. Amiral Robeck Fransız gemilerini geri çekerek İngiliz savaş gemilerini ileri sürdü. Tam bu sırada müthiş patlamalar oldu. Bouvet ve Suffren savaş gemileri mayına çarptı. Bir gece önce Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar görevini yapmıştı. Türk tabyaları, Boğaz'ı geçmeye çalışan düşmana ateş etti. Düşmanlar panik içinde kaçtılar. İtilaf devletleri büyük kayıplar vererek Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceğini öğrendi. İtilaf devletleri Boğaz'ı aşamayınca bu kez çıkarma yapmayı planladı. Artık kara savaşı başlıyordu. Mustafa Kemal, Kabatepe ve Seddülbahir'den, Alman komutan Von Sanders ise Bolayır ve Anadolu yakasından çıkarma yapılabileceği görüşündeydi. Von Sanders'in görüşü ağır bastı ve askerler oraya yerleştirildi.

'BEN SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM'

Düşman güçleri 25 Nisan 1918 sabahı Mustafa Kemal'in düşündüğü noktadan saldırdı. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Kocaçimen'de Conkbayır'da savaştı. Cephanesi biten askerlere: Süngü tak emrini verdi. Daha sonra; "Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar yerimize başka kuvvetler geçebilir" dedi. Tarihin bu en büyük siper savaşı başlamıştı. Kimse siperden ayrılmıyordu. Şehit düşenlerin yeri hemen dolduruluyordu. Düşman Conkbayır'a doğru ilerliyordu. Bu arada Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığına atandı. Anafartalar Savaşı'nda düşmanın attığı şarapnel misketi Mustafa Kemal'in göğsündeki saate isabet etti. Kısa sürede Türk ordusu her yerde büyük başarılar kazandı. 19-20 Aralıkta Anafartalar ve Arıburnu cephesi, 8-9 Ocak'ta Seddülbahir düşmanlar tarafından boşaltıldı. Düşman ordusu 1916 kışında da çekip gitti.

250 BİNİN ÜZERİNDE ŞEHİT

Çanakkale Savaşlarında 250 binin üzerinde askerimiz şehit düştü. Düşman kayıpları ise bu rakamın üstündedir. Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı, Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'in başarısı ilerde başlayacak Ulusal Kurtuluş Savaş'ımızın kaynağı oldu.