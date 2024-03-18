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Haberler Çanakkale Çanakkale gençlik ve sporcu kamp eğitim merkezi

Çanakkale gençlik ve sporcu kamp eğitim merkezi

HABER MERKEZİ
Çanakkale gençlik ve sporcu kamp eğitim merkezi

Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, 200 ve 300 yatak kapasiteli 2 adet otel binası, konferans salonu, spa merkezleri, fitness salonları, yarı olimpik yüzme havuzu ile hizmet veriyor.

Merkezde ayrıca 45x90 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 455 seyirci kapasiteli spor salonu, içerisinde 7 adet salonun bulunduğu çok amaçlı spor salonu (sporcu fabrikası), su sporları merkezi (kayıkhane), kitap kafe, satış ofisleri, kafeterya, açık spor tesisleri ve eğlence alanları bulunuyor.

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