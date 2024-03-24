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Haberler Çanakkale Arama çalışmalarında 10. gün! Göçmen botu faciasında son durum ne?

Arama çalışmalarında 10. gün! Göçmen botu faciasında son durum ne?

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde lastik botun batması sonucu denizde kaybolan kaçak göçmenleri arama çalışmaları sürüyor. 22 kişinin cesedine ulaşıldığı faciada çalışmalar AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları işbirliğinde yürütülüyor.

AA
Arama çalışmalarında 10. gün! Göçmen botu faciasında son durum ne?

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, 10. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor. Çalışmalar AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları işbirliğinde yürütülüyor.

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

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