  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava şartları ve fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine bugün için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

HABER MERKEZİ
Çanakkale’de feribot seferlerine ’fırtına’ engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 seferi, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.

Çanakkale Valiliği'nden uyarı

Çanakkale Valiliği fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Açıklamada, il genelinde rüzgarın yarın güney ve güneybatı, yer yer kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA