Çanakkale’deki bot faciasında 12. gün! İşte arama çalışmalarında son durum

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.



Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için Eceabat açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları, 12. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor. Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğinde yürütülüyor.