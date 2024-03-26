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Haberler Çanakkale Çanakkale'deki bot faciasında 12. gün! İşte arama çalışmalarında son durum

Çanakkale'deki bot faciasında 12. gün! İşte arama çalışmalarında son durum

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu denizde kaybolanları arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor. Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğinde yürütülüyor.

AA
Çanakkale’deki bot faciasında 12. gün! İşte arama çalışmalarında son durum

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için Eceabat açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları, 12. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor. Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğinde yürütülüyor.

Çanakkale’deki bot faciasında 12. gün! İşte arama çalışmalarında son durum

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Çanakkale’deki bot faciasında 12. gün! İşte arama çalışmalarında son durum

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 8'i çocuk 23 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

Çanakkale’deki bot faciasında 12. gün! İşte arama çalışmalarında son durum

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

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