Çanakkale 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Çanakkale Belediye Başkanlığı oy oranları...

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Çanakkale'de oyunu kullanan seçmenler Çanakkale ili yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Çanakkale'de hangi aday önde? Çanakkale Belediye Başkanı kim olacak? İl il seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları...

ÇANAKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 30 MART 2024

Çanakkale yerel seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

ÇANAKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILACAK

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını kullanacak, yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek, ayrıca bu seçmenlere yardım eden seçmenlere de oy kullanmada öncelikle tanınacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacak.