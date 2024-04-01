Çanakkale’de seçmen fikrini değiştirmedi

Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi, Çanakkale'de de sandıklar vakit kaybedilmeden açıldı. Çanakkale il genelinde 440 bin 119 kişi seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Çanakkale'de bin 595 sandık açılarak oy sayımına başlandı.

'HERHANGİ BİR KRİZ YOK'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Yardımcısı Turan, eşi Kevser, oğlu Ali Asaf, annesi Sebahat, babası Sadettin Turan ile Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1015 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Hamdolsun şimdiye kadar olağanüstü bir kriz olmadı. Umut ederim bundan sonraki saatlerde de sorunsuz şekilde oylama işlemi biter. Akşam sayım işlemleri de yerine geldikten sonra halkımızın diyeceği baş göz üstüne. Milletimiz ne derse odur. Fakat şu önemli. Türkiye'miz çok yoğun seçim dönemi geçirdi son yıllarda. Bu seçimden sonra öngörülen o ki dört yıl bir daha seçim yok. İsteriz ki tüm partiler daha dikkatli daha sağduyulu meseleye bakıp, polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönemi, dört yılı hizmet ve reform dönemi, Türkiye'mizin beklentilerini aşma dönemi olarak değerlendirelim. Herkesin bu konuda tekrar sağduyuya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hayırlı olsun ülkemize sonuçlarımız" dedi.

AK PARTİ 3. SIRADA KALDI

Sayımların tamamlanmasının ardından oylar il ve ilçe seçim kurullarına götürüldü. Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Erkek, AK Parti adayı Jülide İskenderoğlu ve İyi Partili Alaaddin Burak Kunt'u geride bıraktı. Çanakkale'de 4 dönem belediye başkanlığı yapan CHP'li Ülgür Gökhan'ın ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Muharrem Erkek aday gösterilmişti. Sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları ise şöyle: CHP yüzde 41,66, İYİ Parti yüzde 37,7, AK Parti yüzde 18,79, DEM Parti yüzde 1,46, YRP yüzde 0,32.