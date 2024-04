Z kuşağının ilk Belediye Başkanı

2002 yılında Çanakkale'nin Kalkım Beldesi'nde doğan Zeynep Çelik, 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan galip çıkarak Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçildi. Yerel Seçimlerdeki sandık sonuçları siyasette genç kadrolara da yer açtı. Bunlardan bir ilk olanı ise Z kuşağının 22 yaşındaki temsilcisi Zeynep Çelik oldu. Çelik, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olarak seçimlere girdi ve en yakın rakibine 142 oy fark attı.

BÜYÜK CESARET

Yenice'nin tanınmış iş insanının kızı olan Zeynep Çelik, "hayalimdi" dediği Mahalli İdareler Seçimlerine büyük bir cesaret örneği göstererek bağımsız olarak girdi. Yeni Asır'a konuşan genç başkan Zeynep Çelik, "Daha önceden kadın valilere, kaymakamlara ve belediye başkanlarına çok özenirdim. Hep kendime, 'Sen de bunu başarmalısın' derdim. Hayalimi şimdi gerçekleştirdim ve çok mutluyum" dedi.

'ÇOK DESTEKLEDİLER'

Başkanlık yarışına girmeye karar verdiğinde arkadaşları ve ailesinin ilk önce çok şaşırdığını belirten Çelik, "Belde halkından çok güzel tepkiler aldım ve bana çok destek oldular. Özellikle genç kızlar ve genç kadınlar büyük cesaret verdiler. Her an yanımda oldular. Sokak sokak, ev ev gezdik. Kapısını çalmadığım ev kalmadı. Beni güleryüzle karşıladılar. 'Aferin' diyen yaşlı teyzeler, 'Gurur duyduk' diyen ev kadınları oldu, buraya onların sayesinde geldim" dedi.

"KADINLARIN GENÇ SESİ OLACAĞIM"

"İLK işim belediye makamının kapısını herkese açmak" diyen Çelik, "Koltukta oturan bir başkan olmayacağım. Beldem için gece gündüz çalışacağım. Burayı Çanakkale'nin parmakla gösterilen beldesi yapacağım. Gençlerin ve kadınların bir arada olabilecekleri sosyalleşecekleri bir merkez kurup hizmete sunacağım. Genç kızların ve ev kadınlarının sesi olacağım. Bana her an her dakika ulaşabilecekleri bir telefon hattı oluşturacağım. Beldemin ve halkımızın sorunlarını ve dertlerini konuşup ortaklaşa çözeceğiz. Ayrıca her hafta herkesle bir araya gelip konuşacağım" dedi.

Z KUŞAĞI NEDİR?

GENEL olarak 1990 ve 2010 yılları arasında doğanları kapsayan Z kuşağının özellikleri arasında, olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşabilmeleri ve dinamik bir yapıya sahip olmaları yer alıyor.