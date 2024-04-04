Öldüren ihmal

Çanakkale Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri'ne bağlı Hayvan Barınağı'nda 25 yıldır görev yapan Mustafa Topçu, kolunda oluşan morluk sebebiyle hastaneye gitti. 45 gün önce yaralı olarak barınağa getirilen pitbull cinsi bir köpek tarafından ısırılan Topçu'nun hastaneye götürüldüğü ve hemen kuduz aşısı yapıldığı öğrenildi. İşine devam eden Topçu, önceki gün gece geç saatlerde rahatsızlandı.

YOĞUN KALP ÇARPINTISI

Yoğun kalp çarpıntısı ve kaşıntı nedeniyle oğluyla birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Ardından evine dönen Topçu, bu sefer de kusmaya başladı. Tekrar hastaneye başvuran Topçu, servise alındı. Kolu tamamen moraran ve giderek fenalaşan Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Topçu hayatını kaybetti.

KUDUZ İHTİMALİ

İLK belirlemelere enfeksiyona bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Topçu'nun kuduz olma ihtimali akla geldi. Çanakkale Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatırken, Topçu'nun asıl ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak. Babasının ölüm haberini alan İbrahim Topçu, "Her şey, 2 saat içinde gelişti. Kolu 15 dakikada içerisinde tamamen morardı ve patladı. İnanılır gibi değil. İki ay önce bir köpek ısırmıştı. Aşıları vuruldu ama ne kadar düzenli vuruldu bilmiyoruz" dedi.