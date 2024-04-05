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Haberler Çanakkale Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde 6 gündür kayıp olan 73 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmi Balaban, arazide ölü bulundu. Kavakköy beldesinde yaşayan Alzheimer hastası Nazmi Balaban, 28 Mart günü evinden ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, kayıp Balaban için arama çalışması başlattı. Nazmi Balaban'ın cansız bedeni, jandarma tarafından Kavakköy beldesinde askeriyeye yakın bir arazide bulundu. Savcılık ve jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Balaban'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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