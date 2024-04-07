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Haberler Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü uzun feribot kuyruklarının önüne geçti

1915 Çanakkale Köprüsü uzun feribot kuyruklarının önüne geçti

Uzun bayram tatillerinde Çanakkale'de oluşan feribot kuyrukları bu yıl oluşmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve arabalı vapur seferlerinin artırılması nedeniyle uzun kuyruklar oluşmazken Gökçeada'da sefer sayısı günde 24 sefere, Bozcaada'da günde 18 sefere çıkartıldı.

İHA
1915 Çanakkale Köprüsü uzun feribot kuyruklarının önüne geçti

Çanakkale'de 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçmek isteyen tatilciler, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde araç kuyruğu oluşturmadı. Her yıl yaşanan araç kuyruğu, bu kez 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve artırılan arabalı vapur seferleri nedeniyle oluşmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü tatilciler için adeta can suyu oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü uzun feribot kuyruklarının önüne geçti

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. İstanbul ve Trakya'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi, Ege ve Akdeniz sahillerine gitmek üzere tatilciler yola çıkmaya başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçmek isteyen tatilciler, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde araç kuyruğu oluşturmadı. Her yıl yaşanan araç kuyruğu, bu kez 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve artırılan arabalı vapur seferleri nedeniyle oluşmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü tatilciler için adeta can suyu oldu. 1915 Çanakkale Köprüsünde trafik akıcı bir şekilde devam etti.

1915 Çanakkale Köprüsü uzun feribot kuyruklarının önüne geçti

Gestaş firması alınan tedbirler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince 17 gemiyle hizmet verilecek. Kilitbahir ve Eceabat hatlarında tarifelere akşam ve gece seferleri eklenirken, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları olan Boğaz hatlarında 24 saat aralıksız sefer yapılmaya başlandı. Gökçeada'da sefer sayısı günde 24 sefere, Bozcaada'da günde 18 sefere çıkartıldı. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında online bilet doluluk oranları yüzde 80'lere varan oranlara ulaşırken, sadece yaz sezonlarında aktif olan Bozcaada'dan dönüş rezervasyon uygulaması, Ramazan Bayramı'na özel olarak uygulanmaya başlanacak.

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