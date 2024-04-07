1915 Çanakkale Köprüsü uzun feribot kuyruklarının önüne geçti

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. İstanbul ve Trakya'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi, Ege ve Akdeniz sahillerine gitmek üzere tatilciler yola çıkmaya başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçmek isteyen tatilciler, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde araç kuyruğu oluşturmadı. Her yıl yaşanan araç kuyruğu, bu kez 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve artırılan arabalı vapur seferleri nedeniyle oluşmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü tatilciler için adeta can suyu oldu. 1915 Çanakkale Köprüsünde trafik akıcı bir şekilde devam etti.