Çanakkale’de 80 yıllık bayram geleneği! Köyün erkekleri kadın kılığına girerek oyun oynadı

Muharrem Akıncı (78) ise, "Ben bildim bileli bu eğlence tertip ediliyor. Deve oyunu sahnelenir. Deve görünümündeki kişiye büyük bir çan takılırdı. Rahmetli babam deveden çok korktuğu için sanki gerçekmiş gibi kaçardı. Tilki oyunu yaparlardı. Köy hayrında da aşıklar sokağı geleneği vardı. Burada gezilir ve gençler anlaşırdı. Gelenek ve göreneklerin yaşatılmasından mutluyum" dedi.