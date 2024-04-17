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Haberler Çanakkale Çanakkale’de toprak kayması: Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’de toprak kayması: Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Olayı gören kepçe operatörünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.

AA
Çanakkale’de toprak kayması: Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.

Olayı gören kepçe operatörünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla kurtulan 1 kişi, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla toprak altındaki 2 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışma sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.

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