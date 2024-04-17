Çanakkale’de toprak kayması: Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.

Olayı gören kepçe operatörünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla kurtulan 1 kişi, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla toprak altındaki 2 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışma sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.