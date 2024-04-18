Yunanistan ölüme terk etti Türk Sahil Güvenlik kurtardı

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin umuda yolculukları, Yunan unsurlarınca lastik bottaki motorlarının sökülüp, ölüme terk edilmeleriyle son buldu. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, 4'ü çocuk 16 kaçak göçmenin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında mahsur kaldığı görüldü.