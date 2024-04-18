  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Yunanistan ölüme terk etti Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan ölüme terk etti Türk Sahil Güvenlik kurtardı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Yunanistan ölüme terk etti Türk Sahil Güvenlik kurtardı
ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin umuda yolculukları, Yunan unsurlarınca lastik bottaki motorlarının sökülüp, ölüme terk edilmeleriyle son buldu. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, 4'ü çocuk 16 kaçak göçmenin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında mahsur kaldığı görüldü.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA