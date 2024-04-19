Son bakışı yürekleri dağladı

Çanakkale'de 304 kişinin yaşadığı Kangırlı Köy'ünde uzun süredir kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyordu. Bir araya gelen köy halkı ortaklaşa olarak mevcut su kuyusunun bulunduğu alana kanal kazarak alanını genişletmek ve çeşmeye ilave su hattı çekmek için kazı çalışması yapma kararı aldı. Önceki gün alınan bu karar üzerine köy halkı dahil çevreden katılan birçok kişi sahada hayır için gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Su kuyusu açmak için gönüllü olan Tahir Ödemiş, meydana gelen heyelanda göçük altında kaldı. Ödemiş, kendisini bekleyen yakınlarına son bir kez baktı ve kurtarıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Su kuyusunun yakınında kepçe ile kazılmış olan 4 metrelik derinlikteki alanda bir anda toprak kayması meydana geldi. Bu esnada kuyunun içinde boru döşeyen hayırsever vatandaşlardan Refik Bilgiç, Sefer Arslan ve Tahir Ödemiş toprak altında kaldı. Korkunç olayın hemen ardından Refik Bilgiç (53) ağır yaralı olarak çıkartıldı ve hastaneye kaldırıldı. Köylüler toprak altında kalan Tahir Ödemiş (60) ve Sefer Arslan'a (58) ise bir türlü ulaşamadı. Olay yerine gelen ekipler tarafından Tahir Ödemiş'e ulaşıldı.Vücudunun büyük bir kısmı toprak altında kalan Ödemiş için tüm ekipler seferber oldu ve zamanla yarış başladı.

MÜDAHALELER YETMEDİ

KURTARMA çalışmaları sırasında Tahir Ödemiş'in, çığlık atarak ağlayan yakınlarına çaresiz bakışları yürekleri dağladı. İki saat süren hummalı çalışmanın ardından topraktan bilinci kapanmış vaziyette çıkartılan Ödemiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Göçük altında kalan diğer hayırsever Sefer Arslan'ın ancak üç saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Tahir Ödemiş'in sıkıştığı yerden çıkarılmasını bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi.

Çevrelerinde yardımseverlikleriyle tanınan Ödemiş ve Arslan'ın ölümü tüm köyü yasa boğdu. Ağır yaralı olarak kurtarılan Refik Bilgiç'in vücudunda kırıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kepçe operatörü H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.