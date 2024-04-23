Halıcı babalarını halı saçağıyla boğmuşlar

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 10 yıl önce ortadan kaybolan Zeynel Coşar'ın çocukları ve eşi tarafından infaz edildiği ortaya çıktı. 10 yıllık aile içi sır, DNA eşleşmesiyle belirlenirken; ailenin Zeynel Coşar'ı soran yakınlarına 'babamız evi terk etti' diye yalan söyledikleri ve mobilya mağazasındaki işlerine devam ettikleri ortaya çıktı.

Cesedi bulunduğunda kimliği tespit edilemeyen Zeynel Coşar, kimsesizler mezalığına defnedildi.

'KİMSESİZLER' MEZARLIĞI

Harmancık Köyü Kurupınar Mevkii'nde 16 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Çobanlık yapan D.E. koyun otlattığı sırada halıya sarılmış bir erkek ceset görünce olayı hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ceset üzerinde yaptıkları incelemede başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliğini tespit edemedi.

O tarihlerde kayıp başvurusu yapan kişileri mercek altına alan jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili hiçbir bulguya ulaşamayınca, Zeynel Coşar Bursa Alacahırka Mahallesi'nde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildi.

GAİPLİK DAVASI AÇILDI

Geçtiğimiz yıl, oğullarının 10 milyon liralık mirası paylaşmak için Zeynel Çoşar hakkında gaiplik davası açılması jandarmanın dikkatini çekti. Faili meçhul dosyayı gündeme alındı. Açılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz ocak ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan özel izinle kimsesizler mezarlığına defnedilen şahsın mezarı yeniden açıldı ve ceset üzerinden DNA örmeği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örneklerinin Zeynel Coşar'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Ailenin o dönemde Zeynel Coşar ile ilgili hiçbir başvuru yapmamasından şüphelenen ekipler, aileyi takibe aldı.

Gülşen Coşar

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Coşar ailesinin 10 yıl boyunca Zeynel Coşar'ı soran yakınlarına 'Başka bir kadın buldu ve evi terk etti' dediğini öğrenen Jandarma timleri, operasyon için düğmeye basıp; Zeynel Coşar'ın eşi Gülşen Coşar, oğulları Ali Coşar, Mehmet Coşar, Gökhan Coşar, kızları Ayfer Belik, Ebru Yıldırım, kardeşi Memet Coşar, yeğeni Mustafa Coşar'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Coşar ailesi, 10 yıllık sır cinayeti itiraf etti. Oğulları, Zeynel Coşar'ı evde çıkan tartışma sonucu önce dövdüklerini, ardından halının saçak ipleriyle boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.