Aile içi cinayette sır gibi saklanan detay

Çanakkale'de 10 yıl önce, mağazada alkol alan Zeynel C. çocukları ve iki kardeşiyle birlikte tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada Zeynel C.'yi yere yatıran aile üyeleri, önce yaşlı adamın ağzını, el ve ayaklarını koli bandıyla bantladı, ardından mağazada bulan halı saçaklarının ipleriyle boğarak öldürdüler. Babalarının üzerindeki kimlikleri alan Ali C. Mehmet C., Abuzer C. ve Memet C., yaşlı adamı bir halıya sararak uçurumdan aşağı attılar.

"SÖYLEMEYECEĞİZ"

Mağazaya geri dönen şahıslar kan izlerini temizledikten sonra annelerine ve diğer kardeşlerine olayı anlatıp " Bu bizim aile sırrımız olarak ömür boyu saklayacağız kimseyle paylaşmayacağız" dediler. Ailenin 2023 yılında gaiplik kararı için mahkemeye başvurduğunu öğrenen ekipler eve baskın düzenledi. Zeynel C.'nin eşi Gülşen C., oğulları Ali C., Mehmet C., Gökhan C. ,amca Abuzer C., Memet C, yeğeni Mustafa C, kızları A.B. ve E.Y.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından Adliye'ye sevk edilen Ali C., Mehmet C., amca Abuzer C., Memet C, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gülşen C., Mustafa C., Gökhan C, A.B. ve E.Y. serbest bırakıldı.