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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda yanan gemi, liman bölgesine demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda yanan gemi, liman bölgesine demirletildi

Dün akşam saatlerinde Mısır'dan Bulgaristan'a gitmek üzere 107 metrelik kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda yanmaya başladı. Ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangının ardından römorkörle çekilen gemi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

DHA
Çanakkale Boğazı’nda yanan gemi, liman bölgesine demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda Mısır'dan Bulgaristan'a giden 'AK DISCOVERY' isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi.

Çanakkale Boğazı’nda yanan gemi, liman bölgesine demirletildi

Toplam 14 mürettebat bulunan gemide çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu Obaıd Mohamadnor isimli personel Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılarak, ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı’nda yanan gemi, liman bölgesine demirletildi

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülmesiyle birlikte boğaz trafiği normale döndü. Yangının söndürülmesinin ardından gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 römorkörü tarafından yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

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