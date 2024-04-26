Çanakkale’de 57’nci Alay’a vefa yürüyüşü

Çanakkale Kara Aktürk Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesi Kocadere köyünde bulunan kamp alanında yürüyüş öncesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 57'nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"

Bu sırada şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Çorba dağıtımından sonra açıklamalarda bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz o atmosferi görüyor, o zamanki o mücadelenin zorluklarını yaşananları hissediyor. Amaç bu toprakların gücünü, nasıl bir mücadele verildiğini anlatmak. Bakanlık olarak bunu sürekli gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ülkenin dört bir yanından gençlerimizi Çanakkale gezileriyle buraya taşıyoruz. Geziyorlar, programlar yapıyoruz. Rehberler, tarihçiler buradaki destansı mücadeleyi anlatıyorlar. Bu topraklar kanla yoğrulmuş, destansı mücadele var, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları o zaman mücadelede yer aldılar. Tüm dünya ve batı medeniyetine, emperyalizme karşı büyük mücadele ortaya konduğu, dünyanın en güçlü donanmaları, ordularını burada yendiler. Herkese, tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' efsanesini anlattılar, gösterdiler. Geçmişimizle tarihimizle gurur duyuyoruz" dedi. Ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ezan okundu. 109 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Daha sonra Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler yaklaşık 5 kilometre sürecek 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne başladı. Yürüyüş Conkbayırı'nda sona erdi.