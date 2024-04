Çanakkale Savaşı’ndan kalma! 109 yıllık izler taşıyor

Günümüzde de bu kuyu Gelibolu Yarımadası'ndaki muharebe anı ve izlerini 109 yıl sonra bize ulaştıran bir örnek olması açısından da önem taşımaktadır. Kuyunun çember ağzında 'RE-135 Company' yazısı görülmekte yani kuyu yapanlar ismini bir nevi tarihe not düşmüş. Dolayısıyla da Zığındere'ye gelen, Zığındere Vadisi'ni görmek isteyen her meraklıya, her turiste biz mutlaka bu muharebe anı ve izini gösteriyoruz" dedi.