Kaza kurbanı gencin böbreği ‘yaşam’ oldu

YALOVA-BURSA karayolunda 12 Nisan'da arkasında oturduğu Ziya Ö. idaresindeki motosikletin bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan ve 18 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşen Melek Karakaş, bağışladığı kalbi, karaciğeri ve böbrekleriyle 4 hastanın hayata tutunmasını sağladı.

Karakaş'ın böbreklerinden biri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile ekibinin başarılı operasyonu sonucu, diyalizle yaşamını sürdüren Turan Cinislioğlu'na nakledildi. Alan, Cinislioğlu'nun 3 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.