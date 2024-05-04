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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı’ndan geçen tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen tanker makine arızası yaptı

Rusya'ya gitmek Çanakkale Boğazı’ndan geçen Vietnam bayraklı boş tanker makine arızası yaptı. Kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde götürülen gemi Şevketiye demir sahasına demirletildi.

İHA
Çanakkale Boğazı’ndan geçen tanker makine arızası yaptı

Yunanistan'dan Rusya'ya giden 180 metre uzunluğundaki 'Sea Marine-1' isimli boş tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında 1915 Çanakkale önlerinde açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

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