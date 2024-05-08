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Haberler Çanakkale Çanakkale'de araçların kilometrelerini düşüren şüpheliler yakalandı

Çanakkale'de araçların kilometrelerini düşüren şüpheliler yakalandı

Çanakkale'de resmi bir kurumun düzenlediği kiralama ihalesi için şartnamedeki koşulları sağlamak amacıyla araçların kilometrelerini düşürdükleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

AA
Çanakkale’de araçların kilometrelerini düşüren şüpheliler yakalandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğünce düzenlenen 1 yıl süreli 3 araçlık kiralama ihalesine katılan ve Tekirdağ'da faaliyet gösterdiği belirlenen firmanın, şartnamede yer alan "Araçların 80 bin kilometrenin altında olması" şartı için, aynı ildeki oto sanayisinde söz konusu araçların kilometrelerinin düşürüldüğünü belirledi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheliler A.K, A.T. ve A.S, Tekirdağ ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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