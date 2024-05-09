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Haberler Çanakkale Ev basıp gasp eden şüpheliler yakalandı

Ev basıp gasp eden şüpheliler yakalandı

Çanakkale'ye klip çekimi için gelen iki arkadaş, kiraladıkları eve gelen 3 kişi tarafından boğazlarına bıçak dayanarak gasp edildi. Korkunç olay sonrası polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler tutuklandı.

İHA
Ev basıp gasp eden şüpheliler yakalandı

Yalova'dan klip çekimi için Çanakkale'ye gelen N.K. ile O.T., kaldıkları günü birlik kiraladıkları eve gelen tanımadıkları kişilerin saldırısına uğradı. Boğazlarına bıçak dayanarak ölümle tehdit edilen iki arkadaşın, sahte 40 bin lirası, cep telefonu, kulaklık ve cüzdanları gasp edildi.

İhbar üzerine harekete geçen Çanakale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda İ.G., O.T., T.C., D.K., H.K., Y.S. ve Y.Ç. isimli şüpheliler tespit edildi. 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.G., O.T., T.C., H.K. ve Y.S. adliyeye sevk edildi. D.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan H.K., T.C. ve İ.G. tutuklanırken, O.T., Y.S. ve Y.Ç. ise serbest bırakıldı.

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