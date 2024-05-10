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Haberler Çanakkale Vefasızlık kurbanı Nilüfer öğretmen yangında öldü

Vefasızlık kurbanı Nilüfer öğretmen yangında öldü

Çanakkale’de yaşayan emekli öğretmen Nilüfer Onaran (80), yanına sığındığı Rahile Eyüboğlu (73) ile birlikte kaldıkları gecekonduda çıkan yangında can verdi. Onaran’ın CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan’ın eşi Nilden Güneşhan’ın annesi olduğu ve yıllarca sokakta yaşadığı öğrenildi

MURAT ŞENBAKLAVACI
Vefasızlık kurbanı Nilüfer öğretmen yangında öldü

Çanakkale'de eşini kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Nilüfer Onaran, uzun süredir tek başına yaşadı. Çöplerden kediler için yiyecek toplayan Onaran'ın bu durumu aile içerisinde rahatsızlığa neden oluyordu. İddiaya göre bu durumdan rahatsız olan kızı Nilden Güneşhan ve damadı CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, anneleri ile yaklaşık 20 yıldır görüşmüyordu.

Çanakkale'de yaşadığı gecekonduda çıkan yangında, emekli öğretmen Onaran ve ona destek olan Rahile Eyüpoğlu, kurtarılamadı.

EVDEN ÇIKARILDI

Kısa süre sonra sürekli mama biriktiren yaşlı kadının durumunu fark eden ev sahibi de Onaran'ı daireden çıkardı. Ailesi tarafından terk edilen yaşlı kadın, yıllarca sokaklarda yatıp kalktı, sefalet içinde yaşamını sürdürdü.

Talihsiz bir şekilde can veren Nilüfer Onaran'dan geriye sadece 60 yıl önce çekilmiş fotoğrafları kaldı

Yıllar önce kızının öğretmeni olan Nilüfer Onaran'ı harap halde gören Rahile Eyüpoğlu, şahit olduğu bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı. Eyüpoğlu, Onaran'ı evine götürdü. Beş yıldır birlikte yaşayan kadınlar, 6 Mayıs'ta gece geç saatlerde uyumak için evlerine geçtiklerinde elektrikli sobayı açtılar.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve eşi Nilden Güneşhan

Sabah 05.00 sıralarında evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Saatler süren uğraş sonucu yangın kontrol altına alınırken, Nilüfer Onaran'ın yanmış bedeni yatakta, Rahile Eyüboğlu ise banyoda bulundu. Yapılan incelemede gecekonduya elektriğin kaçak çekildiği tespit edildi.

VEFASIZLIĞA TEPKİ

SEFALET içinde yaşamını yitiren Nilüfer öğretmenin içler acısı sonu yürekleri dağlarken, refah içinde yaşayan İsmet Güneşhan ve kızı Nilden Güneşhan'ın annelerine karşı gösterdikleri vefasızlık büyük tepki topladı. Nilüfer öğretmen, geçen pazartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Onaran'ın kızı Nilden ve damadı İsmet Güneşhan, annelerinin cenazesinde timsah gözyaşları döktü.

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