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Haberler Çanakkale Minibüs ile traktör çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Minibüs ile traktör çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada seyir halindeki minibüs önünde ilerleyen traktörle çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

İHA
Minibüs ile traktör çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Göktepe köyü yakınlarında dün akşam kaza meydana geldi. Biga'ya seyir halinde olan minibüs, önünde seyir halinde olan traktöre arkadan çarptı. Kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada minibüs ve traktördeki 7 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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