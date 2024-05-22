Çanakkale’de motosikletlinin karşısına birden ayı çıktı! Ağaca tırmandığı anlar kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nda motosikletiyle gezen Feridun Güneş (38), çam ağacına tırmanan boz ayıyı görüntüledi.

İlçeye bağlı Çaldağ köyünde yaşayan oto tamircisi Feridun Güneş, Kazdağları'nda motosikletiyle gezerken karşısına bir boz ayı çıktı. Motosikletini durduran Feridun Güneş, cep telefonuyla kendisinden korkarak kaçan boz ayının çam ağacına çıkışını görüntüledi.

Kazdağları'nı çok sevdiğini söyleyen Feridun Güneş, "Kazdağları'nı çok severim. Hafta sonları da gezmeye giderim. Kazdağları'nda motosikletim ile giderken önüme ayı çıktı. Motosikletten inerek telefonumla ayıyı çekmeye çalışırken, ayı ağaca tırmanmaya başladı. Bende cep telefonumla ayıyı çektim" dedi.