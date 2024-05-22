  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de motosikletlinin karşısına birden ayı çıktı! Ağaca tırmandığı anlar kamerada

Çanakkale'de motosikletlinin karşısına birden ayı çıktı! Ağaca tırmandığı anlar kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Feridun Güneş (38), Kaz Dağları'nda motosikletiyle seyir halindeyken karşısına çıkan boz ayıyı görüntüledi. Çam ağacına tırmanan boz ayının görüntüsü, Güneş'in cep telefonuyla kaydedildi.

DHA
Çanakkale’de motosikletlinin karşısına birden ayı çıktı! Ağaca tırmandığı anlar kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nda motosikletiyle gezen Feridun Güneş (38), çam ağacına tırmanan boz ayıyı görüntüledi.

İlçeye bağlı Çaldağ köyünde yaşayan oto tamircisi Feridun Güneş, Kazdağları'nda motosikletiyle gezerken karşısına bir boz ayı çıktı. Motosikletini durduran Feridun Güneş, cep telefonuyla kendisinden korkarak kaçan boz ayının çam ağacına çıkışını görüntüledi.

Kazdağları'nı çok sevdiğini söyleyen Feridun Güneş, "Kazdağları'nı çok severim. Hafta sonları da gezmeye giderim. Kazdağları'nda motosikletim ile giderken önüme ayı çıktı. Motosikletten inerek telefonumla ayıyı çekmeye çalışırken, ayı ağaca tırmanmaya başladı. Bende cep telefonumla ayıyı çektim" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA