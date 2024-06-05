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Haberler Çanakkale Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesinde geçtiğimiz gün kaza meydana geldi. Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyünden Uzunalan köyüne seyir halinde olan İsmail Özpek idaresindeki 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada sürücü İsmail Özpek ve araçta bulunan Sabire Ihmaz ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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