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Çanakkale'de düşen yıldırım yangın çıkardı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Hızla bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

DHA
Çanakkale’de düşen yıldırım yangın çıkardı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bekirler köyü yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle yarım saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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