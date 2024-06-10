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Haberler Çanakkale TCG Nusret Gemisi’ne ziyaretçi akını yaşanıyor

TCG Nusret Gemisi’ne ziyaretçi akını yaşanıyor

SUAT SALGIN
TCG Nusret Gemisi’ne ziyaretçi akını yaşanıyor
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun yaptırılan TCG Nusret Gemisi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemisi olarak hizmet veren TCG Nusret'i gezen emekli tarih öğretmeni Gülçin Yazıcıoğlu, ziyarette duygusal anlar yaşadığını söyledi. nur Gülören de ailesiyle TCG Nusret'i ziyaret ederken, ecdadın kahramanlıkları karşısında gururlandıklarını dile getirdi. Çocukların, gençlerin bu tür kahramanlıkları idrak etmesinin önemini vurgulayan Gülören, "Biz de bunları onlara aktarmak, onların da aynı bilince sahip olmalarını istiyoruz. Şu anda çok duygusalım" dedi. Cunda'da bir günlüğüne ziyarete açılan gemiye özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
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