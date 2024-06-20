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Haberler Çanakkale Kız arkadaşıyla gittiği denizde boğularak can verdi

Kız arkadaşıyla gittiği denizde boğularak can verdi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, kız arkadaşıyla Kum Adası'nda denize giren 22 yaşındaki Muharrem Karaman boğularak yaşamını yitirdi.

İHA
Kız arkadaşıyla gittiği denizde boğularak can verdi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Kum Adası'nda talihsiz olay meydana geldi. Bayramiçli Muharrem Karaman, kız arkadaşıyla denize gitmek için Kum Adasına gitti. Kız arkadaşı sahilde kalırken, Muharrem Karaman ise denize girdi. Bir süre sonra gözden kayboldu.

Kız arkadaşı erkek arkadaşının denizde kaybolduğu ihbarı üzerine denizde arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sırasında dalgıçlar tarafından Muharrem Karaman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Muharrem Karaman'ın cenazesi memleketi Bayramiç'e gönderildi. Muharrem Karaman'ın cenazesi öğle namazını müteakip çarşı camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

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