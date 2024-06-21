Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını! 1 köy tedbiren boşaltıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 1 köy tedbir amacıyla boşaltılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarındaki ormanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Çamköy köyü tedbir amacıyla boşaltılırken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Ayvacık İlçesi Çamköy köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Devam eden orman yangını söndürme çalışmaları Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine ediliyor. Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi.

VALİ AKTAŞ: YANGIN KÖYE DEĞİL, DIŞ TARAFA DOĞRU İLERLEDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın nedeniyle boşaltılan Çamköy köyüne gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

Yangının 00.30'da başladığını söyleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Çamköy'deki yangınımız orman teşkilatımız başta olmak üzere diğer kamu kurum kuruluşlarının araç, gereç ve personeliyle müdahale devam ediyor. Köy boşaltıldı. Ayvacık ilçesinde vatandaşlarımızı bu gece misafir edeceğiz. Köy tedbiren boşaltıldı. Yangın köyün içinde başlamasına rağmen köye doğru değil dış tarafa doğru ilerledi. Ekiplerimiz uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı haberini vermeyi ümit ediyoruz" dedi.