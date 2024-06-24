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Çanakkale'de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Çanakkale Savaşları döneminden kalma 109 yıllık top mermisi jandarma ekipleri tarafından imha edildi. O anlar böyle görüntülendi.

AA
Çanakkale’de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde amatör kıyı balıkçısı tarafından bulunan eski top mermisi, jandarma timince imha edildi. Amatör kıyı balıkçısı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Tekke Koyu civarında avlanırken Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, top mermisinin 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğunu belirledi.

Eceabat Jandarma Komutanlığınca güvenlik önlemi alınan bölgede, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından top mermisinin imhası yapıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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