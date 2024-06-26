Çanakkale’de çıkan yangın tarihi Assos Antik Kenti’ne sıçradı

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Behram köyündeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Behram köyü muhtarı Numan Türkay, AA muhabirine, makilik alanda çıkan yangının evler için bir risk oluşturmadığını, rüzgarın da etkisiyle alevlerin sahildeki Antik Liman ve antik kentin Agora bölümüne doğru ilerlediğini söyledi.

Ancak yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ise yangının ilk çıktığı yerde incelemelerde bulundu.