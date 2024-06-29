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Çanakkale'de feci kaza: Takla atan araçtaki ağır yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği otomobil takla attı. Meydana gelen trafik kazası sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

İHA
Çanakkale’de feci kaza: Takla atan araçtaki ağır yaralandı

Çanakkale'de saat 12.45 sıralarında Gelibolu ilçesinde trafik kazsı meydana geldi. Hüseyin Yasal idaresindeki 35 UDG 37 plakalı hafif ticari araç nedeni henüz belli olmayan bir şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Yasal, yolcular Arzu Yasal ve Aysel Karabacaoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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