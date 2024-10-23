Çanakkale savaşında kullanılan bomba parçalarıyla anıt yapıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalan izlerin halen canlı olduğunu, bu coğrafyada yeni veriler elde etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Bunları gün yüzüne çıkararak ziyaretçilere "Çanakkale ruhu"nu daha iyi aktarmaya çalıştıklarını kaydeden Kaşdemir, "Kanlı Bomba Anıtı da gelen ziyaretçilerimizi karşılayarak tabiri caizse 'Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir' diyecek. Hatta 'Çok büyük bir işin başarıldığı, düşmana meydan okunduğu, Cumhuriyet'e giden yolların başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı ve Çanakkale'nin geçilmez yapıldığı topraklardır' diyerek haykıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Heykeltıraş İnayet Türkoğlu da Seddülbahir köyündeki bu yapının çok anlamlı bir anıt olduğunu vurguladı.