Çanakkale’deki 1600 yıllık antik dev granit sütunlar tarihe ışık tutuyor

Fakat bu sütunlar son anda işlenmiş ve orada kalmış sütunlar. Aslında burası dediğim gibi milattan önce 7'nci yüzyıldan beri taş ocağı olarak kullanılmış. Burada gördüğümüz büyük boyutlu yaklaşık 10 metre uzunluğu ve 1,5-2 metre çapındaki granit sütunlar nereye gittiğini bilmediğimiz bir yer için sipariş alınmış, işlenmiş ve bilinmeyen bir nedenle yerine ulaşmadan kalmış" diye konuştu.