Bozcaada’da tarihi miras yeniden canlandırılıyor!

Bozcaada Kaymakamlığı, adanın tarihi mirasını canlandırmak ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak için yürüttüğü projelere bir yenisini ekliyor. 2019'da üç ayrı tarihi yel değirmenini yeniden inşa ederek turizme kazandıran kaymakamlık, şimdi de 'Yeni kale' olarak bilinen Osmanlı döneminden kalma askeri yapıyı restore etmeyi hedefliyor

Adaya ve Çanakkale Boğazı'na hakim bir tepede bulunan ve 1827'de Bozcaada Muhafızı Hafız Ali Paşa tarafından gözetleme amacıyla inşa edilen askeri yapı, kapsamlı bir restorasyon sürecine girecek. Projenin bir parçası olarak, yel değirmenlerinden Yeni Tabya'ya kadar uzanan yaklaşık 1,5 kilometrelik 'Kültür Yolu Parkuru' da hayata geçirilecek. Yürüyüş parkurunda, Osmanlı dönemi ve Truva Savaşları hakkında bilgilendirici tabelalar ve seyir dürbünleri bulunacak, böylece ziyaretçiler hem Bozcaada'nın tarihi mirasına dair bilgiler edinecek hem de adanın ve Çanakkale Boğazı'nın manzarasını keşfedecek.