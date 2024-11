Başkan Erdoğan, AK Parti Gelibolu İlçe Kongresi’ne telefonla bağlandı

Başkan Erdoğan, partisinin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresine telefonla bağlandı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'i kürsüde konuşma yaptığı sırada arayan Erdoğan, partililere seslenerek, kongrenin Gelibolu'ya hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelibolu'da bir ilki bizlere yaşattınız ve bundan sonra da Gelibolu'da çok daha farklı bir sürecin temelini atacaksınız. Çok daha farklı yepyeni bir dönemin inşallah Gelibolu başlangıcı olacaktır. Yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz, atacağız ve bu konuda Gelibolu başı çekmelidir." diye konuştu.

"AK PARTİ, TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA BACASI TÜTEN BİR SİYASET OCAĞIDIR"

AK Parti Genel Sekreteri Şahin ise konuşmasında, AK Parti'yi milletle birlikte kurduklarını, büyüttüklerini, tüm icraatları milletten aldıkları güç ve destekle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sahip oldukları milli, manevi ve ahlaki değerler üzerinden ülkeyi, dünya milletler ailesi içinde hak ettiği yere taşımak üzere kurulmuş bir parti olduklarını belirten Şahin, "AK Parti dünyamızı bir güneş gibi aydınlatan medeniyetimizi, günümüzdeki sancaktarlığına, bayraktarlığına talip bir partidir. AK Parti binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışan bir partidir. Biz, Türkiye partisiyiz." diye konuştu.

AK Parti'nin, herhangi bir grubun, zümrenin, bölgenin, mezhebin, meşrebin partisi olmadığını vurgulayan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti yedi bölgesiyle 81 bir vilayetiyle, 85 milyonu kucaklayan bir partidir. AK Parti, Türkiye'nin dört bir yanında bacası tüten bir siyaset ocağıdır. AK Parti bir aşktır. AK Parti bir sevdadır. AK Parti bir inançtır. AK Parti bir idealdir. AK Parti Türkiye'nin AK Parti Türkiye partisidir. AK Parti binlerce yıllık dava çınarının, günümüzdeki genç ve taze filizidir.

Bizim siyaset yapmaktaki gayemiz, ülkemizin her bir yanında güveni ve asayişi temin etmek, ekmeğimizi büyütmek, ekmeğimizi hakça paylaşmak kalkınmayı gerçekleştirmek, demokrasiyi tesis etmek, hukuk devleti ilkesini tüm kurumlarıyla birlikte hayata geçirmektir."

"2026 ENFLASYONUN ÜSTESİNDEN GELDİĞİMİZ BİR YIL OLACAK"

Küresel sıkıntılardan kaynaklanan bölgesel darboğazların tetiklediği ekonomik sıkıntıların da farkında olduklarını aktaran Şahin, "Bu sınamaların çok çetinlerini geride bıraktığımız yıllarda yaşadık ve bunların hepsinin üstesinden gelmiş bir partiyiz. Bölgede yaşanan krizlerden, kaoslardan, savaşlardan ve 2 yıl önce yaşadığımız asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan problemleri aşacağımız günleri, haftaları, ayları, yılları önümüzdeki zaman zarfı içinde hep birlikte yaşayacağız." dedi.

2025 enflasyonu dizginledikleri, 2026'da enflasyonun üstesinden geldikleri bir yıl olacağını ifade eden Şahin, "Cari açığımızdaki olumlu gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Merkez Bankamızın rezervlerinin 159 milyar dolar ile rekor kırdığını görüyoruz. İnşallah enflasyonu düşürerek, kontrol altına alarak vatandaşımızın satın alma gücünü daha da arttırarak, yaşam kalitesini arttıracak, refah seviyesini arttıracak çok daha güzel, mutlu, huzurlu günleri birlikte Allah'ın izniyle inşa edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in haklı davasının savunuculuğunu yaptığını, bütün itirazlara, karşı koymalara rağmen Filistinlilerin sesi, vicdanları olduğunu belirten Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz de tüm desteğimizle, duamızla, Filistinli kardeşlerimizin yanında bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu ve savunma bakanı hakkında geçtiğimiz günlerde tutuklama kararı verdi. Bu umut verici gelişmenin bir an önce infaz edilmesini, bu eli kanlı katillerin bir an önce tutuklanmasını ve insanlık önünde hesap vermesini diliyor ve bunun her platformda takipçisi olmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. 85 bin tır yardımı, Filistinli kardeşlerimize ulaştırdık. İsrail ile ticaretimizi tamamen kestik ve onların yanında yer aldığımızı her platformda bütün dünyayla paylaşmaya devam ediyoruz."

"HANGİ DEVLET TEMELLERİNE DİNAMİT KONMASINA MÜSAMAHA GÖSTERİR?"

Siyasete bir hizmet etme aracı, bir eser üretme aracı diye bakarken birilerinin de sahip oldukları makamları terör örgütlerine kaynak aktarmak için kullandığını söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Maalesef bu üzücü hadiseleri hep birlikte ibretle takip ediyoruz. Türk milleti adına hüküm verme yetkisine sahip olan bağımsız mahkemelerce PKK, KCK Silahlı Terör Örgütü'ne üye olduğu hüküm altına alınmış bir kişinin, millete hizmet makamı olan belediye başkanlığı koltuğunda oturması düşünülebilir mi? Böyle bir şeyi vicdan kabul eder mi? Böyle bir şey mantığa sığar mı? Akla sığar mı? Bu hangi hukuk ilkesiyle açıklanabilir? Bu demokrasinin hangi kriterine uygundur? Onun için de devletimiz gerekli tedbirleri alıyor. Bu sorumsuz kişileri, bu terör destekçilerini görevlerinden uzaklaştırıyor veya yerine belediye başkanvekili atıyor. Bundan daha normal daha doğal demokrasimizi, hukukumuzu korumak için daha meşru bir adım olabilir mi? Hangi devlet altının oyulmasına müsaade eder ki? Hangi devlet temellerine dinamit konmasına müsamaha gösterir ki? İşte biz bu hukuk ve demokrasi gereği adımları attığımızda da şehirleri ayağa kaldırıyorlar, ortalığı yakıyorlar, yıkıyorlar ve adeta Türk milletine, Türk devletine kafa tutuyorlar. Her alanda için mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi terörle mücadelemizi de kesintisiz bir şekilde, ülke içinde ve sınırlarımızın ötesinde sürdürmeye devam edeceğiz. Terörün belini kıracağız ve terör sorununu bu topraklardan ilelebet ortadan kaldırmak için askerimizle, polisimizle, korucumuzla mücadelemizi sürdüreceğiz."

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, kongrenin tek adayı AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Samet Ak ile partililer de katıldı.