2 bin 600 yıllık Polyksena lahit siyah örtüyle kapatıldı

Kadına yönelik şiddetin tarihsel kökenleri olduğunu dile getiren Gölcük, "Bunu Troya destanında ya da bağlantılı anlatılarda da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Akha Komutanı Agamemnon'un kızı İfigenya'yı kurban etmesi ya da bugün önünde durduğumuz Troya Kralı Priamos ve Hekabe'nin kızı Polyksena'nın kurban ediliş sahnesi de bunlardan birisi ve arkamızda duran 2500 yıllık lahdin üzerinde bir kadının kurban ediliş sahnesi tüm yürek burkuculuğu ile işleniyor." dedi.

Anadolu'ya bakıldığında, temelde kadının Troya'da ana üretici olduğunu, ihraç malzemeleri arasında en büyük kalem olan tekstil malzemesinin tamamen kadın tarafından üretildiğini aktaran Gölcük, "Destanda Pentesilea'nın Troya için mücadelede öne çıkan kadınlardan biri olduğunu görüyoruz. İlyada ya da Odysseia Destanı'nı okuduğumuz Azra Erat'ın çevirilerinin, dünyada ilk kez bir kadın tarafından yapılan İlyada çevirisi olduğunu gördüğümüzde, kadının ne kadar kıymetli, değerli ve üretici olduğunu Anadolu'da sıklıkla görüyoruz." diye konuştu.