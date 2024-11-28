Çanakkale’de iki kardeşten kanlı infaz

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bir tamir atölyesinde yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Biga'da tamirhanesi bulunan Ceyhun Kacamer, iki ay önce arkadaşları Şaban Can Kabasakaloğlu'nun babası Levent Kabasakaloğlu ile otomobilin kaporta ve boya işlemleri için el sıkıştı. Aracın tamir işlemlerini tamamlayan Kacamer, iddiaya göre Levent Kabasakaloğlu'ndan uzun bir süre alacağını tahsil edemedi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Levent Kabasakaloğlu'a ait otomobil, tamir atölyesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, Levent Kabasakaloğlu aracın Ceyhun Kacamer tarafından yakıldığını ileri sürerek atölyeyi bastı. Çıkan kavgada Kacamer, Kabasakaloğlu'nu başına vurduğu demir çubukla ağır yaraladı. Biga'da yaşayan ailesinin sürekli ölümle tehdit edildiğini öğrenen Ceyhun Kacamer ise, iddiaya göre sosyal medya hesabından "Aile dokunmayın, bu kavga bitsin. Bitmezse karşınızda beni bulursunuz" yazdı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Ceyhun Kacamer'in Çanakkale Oto Sanayi Sitesi'nde dükkan açtığını öğrenen 2 saldırgan, yanına aldıkları av tüfekleriyle tamir atölyesine silahlı baskın düzenledi. Saldırıda Ceyhun Kacemer olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra araçla kaçmayı başaran Şaban Can Kabasakaloğlu ve kardeşi Bulut Kabasakaloğlu'nun Umurbey istikametine doğru gittiği yönde ihbarı değerlendiren ekipler 20 kilometrelik kovalamacının ardından 2 saldırganı yakalamayı başardı. Olayla ilgili baba dahil toplam 5 kişinin Emniyet'deki sorguları devam ediyor.