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Haberler Çanakkale Biga'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Biga'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

AA

Giriş Tarihi: Gazete

Biga’da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Kemer köyü mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 2 kürek, 2 kazma, dedektör ve balta ele geçirildi.

Aynı mevkide yapılan başka operasyonda ise 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay yerinde bulunan 2 kürek, 2 kazma, 4 bakır altın arama çubuğu, orak, kafa lambası ve maket bıçağına el konuldu.

Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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