110 yıllık batıklar tarihe tanıklık ediyor

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda savaşlardan kalma 110 yıllık batıklara, 2024 yılında yerli ve yabancı 6 bin dalgıç dalış yaparak, tarihe tanıklık etti. 21 farklı dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktalarının derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 110 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfediyor.