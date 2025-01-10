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Çanakkale Boğazı'nda 17 ton sardalya yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda balık avı için denizde olan bir balıkçılık gırgır teknesi, 17 ton sardalya yakaladı. Teknedeki bin 400 kasa sardalya, araçlara yüklenip, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Bandırma'ya gönderildi.

İHA

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Çanakkale Boğazı’nda 17 ton sardalya yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesinin kaptanı 22 mürettebatı ile birlikte denize açıldı. Çanakkale Boğazı'nda avlanmaya giden tekne Lapseki ilçesi Şevketiye açıklarına ağlarını bıraktı. Teknesinin tayfası, 60 metre derinlikteki ağları heyecanla güverteye çekti.

Çanakkale Boğazı’nda 17 ton sardalya yakalandı

Ağların haznesindeki sardalyalar görüldüğünde ise teknesinin reis ve tayfaları, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 17 ton sardalya, güverteye alındı. Teknesindeki bin 400 kasa sardalya, araçlara yüklenip, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Bandırma'daki balık hallerine gönderildi.

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