Helikopter ambulans hayat kurtardı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde kalp krizi tanısı konulan hasta, helikopter ambulansla Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde kalp krizi tanısı konulan M.E.'nin (37), ileri tedaviye alınabilmesi için Çanakkale 112 Komuta Kontrol Merkezi harekete geçerek Çanakkale'den havalanan helikopter ambulans, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport alanına sorunsuz bir iniş yaptı. Burada bekleyen 112 ekipleri, hastayı koroner yoğun bakım ünitesine naklederek acil müdahalesürecini başlattı. Yetkililer, bu tür vakalarda zamanında yapılan hava ambulansı sevklerinin hastaların hayatta kalma şansını büyük ölçüde artırdığına dikkat çekti.