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Çanakkale’de bir kişi araç içerisinde ölü bulundu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir kişi araç içerisinde ölü bulundu.

AA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de bir kişi araç içerisinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi yakınlarında tarlada bir araç gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 17 KE 319 plakalı araç içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Çanakkale’de bir kişi araç içerisinde ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cahit Özkan'ın (69) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Çanakkale’de bir kişi araç içerisinde ölü bulundu

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Cahit Özkan'ın cansız bedeni ambulansla Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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