Ayı Ramazan arı kovanına düştü! Zorla senet imzalatarak 160 milyonluk vurgun yapmıştı

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Çanakkale'de kadın esnafı borçlandırıp, daha sonra mallarına çöken, liderliğini "Ayı Ramazan" lakaplı Ramazan Işıldak'ın yaptığı çete, polisin düzenlediği "Arıkovanı" operasyonuyla yakayı ele verdi. Çete üyelerinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda kameralar, kayıt cihazları ve onlarca senet ele geçirilirken, küçük yaşta ayakkabı çalarak suç hayatına adım atan çete lideri Ayı Ramazan'ın yağma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

5 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Çanakkale esnafının kanını emen azılı çetenin 160 milyonluk vurgunu, onlarca mağdurun savcılığa yaptığı şikayetle ortaya çıktı. İddiaya göre Işıldak yönetimindeki suç örgütü, piyasaya yüklü miktarda borcu olan kadın esnafı, esnaf odası içindeki örgüt üyesi Şener Çekiç aracılığıyla tespit ederek hedef alıyordu. Çekiç'in 'sana kefil olduk' diyerek borçlandığı esnafı sahte videolarla tehdit edip boş senet imzalattıran 10 çete üyesinden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.