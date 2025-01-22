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Haberler Çanakkale Çanakkale'de 19 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı: Zekiye Aydın'ın yeğeni tutuklandı

Çanakkale'de 19 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı: Zekiye Aydın'ın yeğeni tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in  tutuklandığı olaya ilişkin aranırken İstanbul'da yakalanan Adil Önel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İHA

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Çanakkale’de 19 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı: Zekiye Aydın’ın yeğeni tutuklandı

Çanakkale'de 19 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban giden Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye Aydın'ın jandarma tarafından gözaltına alınan yeğeni, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’de 19 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı: Zekiye Aydın’ın yeğeni tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. İstanbul'da Müge Anlı programında Sabri Önel'in, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın 'cenazesinin yerini biliyorum' açıklamasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından canlı yayında cinayet şüphelisi iddiasıyla gözaltına alındı. 7 gün önce Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığına getirilen Sabri Önel sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çanakkale’de 19 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı: Zekiye Aydın’ın yeğeni tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 19 yıllık cinayete ilişkin genişlettiği soruşturma kapsamında kaybolan ve cinayete kurban giden Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye Aydın'ın yeğeni Adil Önel'i gözaltına aldı.

Çanakkale’de 19 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı: Zekiye Aydın’ın yeğeni tutuklandı

Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adil Önel, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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