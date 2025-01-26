  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale Çanakkale'de hareketli anlar! Ekipler hemen harekete geçti

Çanakkale'de hareketli anlar! Ekipler hemen harekete geçti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün balıkçılar tarafından denizde bulunan savaşlardan kalma deniz mayını ekipler tarafından yapılan operasyonla imha edildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de hareketli anlar! Ekipler hemen harekete geçti

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Yeniköy açıklarında, dün, denizde balıkçılar tarafından Çanakkale Savaşları'ndan kalma İngiliz menşeli tarihi deniz mayını tespit edildi.

Çanakkale’de hareketli anlar! Ekipler hemen harekete geçti

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS ekipleri tarafından yapılan operasyonla mayın imha edildi.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA