Çanakkale’de hareketli anlar! Ekipler hemen harekete geçti

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Yeniköy açıklarında, dün, denizde balıkçılar tarafından Çanakkale Savaşları'ndan kalma İngiliz menşeli tarihi deniz mayını tespit edildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Yeniköy açıklarında, dün, denizde balıkçılar tarafından Çanakkale Savaşları'ndan kalma İngiliz menşeli tarihi deniz mayını tespit edildi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS ekipleri tarafından yapılan operasyonla mayın imha edildi.